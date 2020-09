Onfortuinlijke Duitse parachutisten sprongen uit zelfde toestel

De twee parachutisten die vrijdagmiddag bij het Gelderse Teuge kort na elkaar gewond raakten bij hun sprong, maken het naar omstandigheden goed. De slachtoffers zijn een Duitse man van 46 en een 34-jarige Duitse vrouw die een sprong maakten vanuit hetzelfde vliegtuig, aldus een woordvoerder van het vliegveld zaterdag.

De twee werden naar een ziekenhuis gebracht. “De man ligt daar nog steeds. Zijn toestand is stabiel. We hebben goede hoop dat beiden volledig herstellen”, aldus een woordvoerder van het Gelderse vliegveld. “Het is puur toeval en misschien zelfs uniek te noemen dat twee mensen zo kort na elkaar verwondingen oplopen bij hun sprong. De vrouw nam bij de landing een verkeerde houding aan en rolde eenmaal op de grond niet goed af.”

Over de oorzaak van het andere ongeval kan de woordvoerder niks zeggen. “Daar doen de luchtvaartpolitie en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVVL) onderzoek naar.” Omroep Gelderland meldde eerder dat wordt onderzocht of sprake is van sabotage. Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat er iets niet in orde was met het materiaal.

Vliegveld Teuge is zaterdag om 09.00 gewoon weer opengegaan. “Het is erg mooi weer voor parachutespringen”, aldus de woordvoerder.