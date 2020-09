Politie arresteert twee verdachten na neersteken vrouw

De politie heeft zaterdagavond twee verdachten aangehouden na een steekincident aan de Weerdesteynstraat in de Rotterdamse wijk Beverwaard, waarbij een vrouw is neergestoken. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam van 20 en 32 jaar.

Het slachtoffer is met meerdere steekwonden door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 20.30 uur. Kort erna konden de twee verdachten worden aangehouden. Zij waren aanwezig in de woning waar het gebeurde. De politie zoekt uit wat hun rol precies is geweest.