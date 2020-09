Ron Boszhard en Ellie Lust doen opnieuw mee aan Wie is de mol?

Tygo Gernandt, Nadja Hüpscher, Tina de Bruin, Ron Boszhard en Jeroen Kijk in de Vegte krijgen een tweede kans in de speciale jubileumreeks van Wie is de mol? Ook Nikkie de Jager, Peggy Vrijens, Ellie Lust, Patrick Martens en Horace Cohen gaan opnieuw op zoek naar de saboteur, werd zaterdagavond duidelijk in de eerste aflevering van het extra seizoen op NPO 1.

Voor de speciale reeks vanwege het 20-jarig jubileum werd voor het eerst niet van tevoren bekendgemaakt welke tien BN’ers er meedoen. Molloten hadden op basis van hints al verschillende theorieën. Zo werden de namen van onder anderen Ron Boszhard, Nikkie de Jager en Ellie Lust vaak genoemd.

Wie is de mol? viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan en kondigde daarom tijdens de laatste aflevering van de reguliere reeks begin dit jaar een extra seizoen aan. Hierdoor is het populaire programma voor het eerste twee keer in een jaar te zien. De reeks werd voor de coronacrisis opgenomen in Toscane.