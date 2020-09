Gemiddeld ruim 2 miljoen mensen hebben vrijdagavond op NPO 1 het eerste duel van het Nederlands elftal in de Nations League gezien. Op het hoogtepunt keken er 4 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De wedstrijd, die Oranje van Polen won met 1-0, was het best bekeken programma van de avond, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur (NPO 1, gemiddeld 1,8 miljoen kijkers) en The Voice Senior: The Blind Auditions (ruim 1,3 miljoen) op RTL 4.