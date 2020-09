Akwasi: Kan me oude tweets over doden Zwarte Piet niet herinneren

Rapper Akwasi zegt dat hij zich niet kan herinneren dat hij op Twitter heeft geschreven dat Zwarte Piet dood moet. Twitteraars hadden zaterdag oude berichten van hem gedeeld. Akwasi twittert zondag: “Ik neem afstand van de tweets uit de afgelopen twee decennia die online verschenen. Ik herken mezelf niet in wat ik zag. Ik kan ze me zelfs niet herinneren. Kunnen jullie kleine berichtjes herinneren van meer dan twee decennia geleden? Ik ook niet.”

Akwasi had in 2012 onder meer geschreven: “Zwarte Piet moet dood man. Serieus. #huurmoord.” Een jaar eerder twitterde hij: “Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?” Ook vroeg de rapper: “Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?” De berichten zijn inmiddels verwijderd. Akwasi gebruikt de Twitternaam @antonkarel, een verwijzing naar de eerste twee letters van zijn naam.

De rapper ziet het delen van oude tweets als een poging om zijn naam te bezoedelen. Ook herhaalt Akwasi waarom hij vindt dat Zwarte Piet moet worden afgeschaft. “Ik vind het verschrikkelijk om te zien dat heel veel bevoorrechte Nederlanders zich zorgen maken over het in leven houden van deze traditionele blackface, terwijl ze geen aandacht schenken aan wat je Nederlandse medemensen met een andere achtergrond willen: gehoord worden en met respect behandeld worden.” Ook wijst Akwasi zijn volgers erop dat bedrijven als Facebook, Bol.com en CoolBlue Zwarte Piet al in de ban hebben gedaan.

In juni zei Akwasi tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam dat hij Zwarte Piet in het gezicht zou trappen als hij hem in november zou tegenkomen. Daarvoor kreeg hij veel bijval en veel kritiek. Akwasi werd vervolgens bedreigd en er kwamen aangiftes tegen hem binnen.