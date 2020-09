Prins Claus Prijzen worden online uitgereikt op 2 december

De Prins Claus Prijzen, voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling, worden deze keer online uitgereikt. Dat gebeurt tijdens een online ceremonie op 2 december. Prins Constantijn, erevoorzitter van het Prins Claus Fonds, reikt de prijzen uit. Ook dit jaar is hij er weer bij.

De prijzen bestaan sinds 1997, de organisatie is in handen van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling. Zondag is het de geboortedag van prins Claus, die overleed in 2002. Het Prins Claus Fonds was het regeringscadeau voor zijn 70e verjaardag.

De prijzen worden toegekend aan personen, groepen en organisaties die met hun culturele activiteiten de ontwikkeling in hun land bevorderen, voornamelijk in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Caraïben en Oost-Europa. De prijzen bestaan uit de Grote Prins Claus Prijs van 100.000 euro, vijf Prins Claus Prijzen van elk 25.000 euro en de Next Generation Prijs van 20.000 euro.

“De Prins Claus Prijzen zijn altijd een mooi moment van verbinding. Door onze huldigingsceremonie dit jaar online te organiseren, hopen we veel meer mensen de gelegenheid te bieden om dit unieke eerbetoon mee te maken en de inspirerende personen en organisaties te leren kennen die door middel van kunst en cultuur een positieve verandering teweegbrengen”, aldus Joumana El Zein Khoury, directeur Prins Claus Fonds zondag.