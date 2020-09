Titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa voor Leiden

In Italië is de titel wetenschappelijke hoofdstad van Europa officieel overgedragen aan Leiden. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, ontving de titel uit handen van Roberto Dipiazza, burgemeester van Trieste, in bijzijn van de Italiaanse premier Conte. De Italiaanse haven- en kennisstad was afgelopen week het toneel van het internationale EuroScience Open Forum (ESOF), het grootste interdisciplinaire wetenschapscongres van Europa.

Lenferink: “In 2022 is Leiden hét podium voor de top van de Europese wetenschappen. En wat ontzettend goed bij Leiden past is de ambitie om in 2022 ook zo veel mogelijk nieuwsgierige mensen te inspireren met nieuwe kennis, bijvoorbeeld met het programma ‘Kennis door de Wijken’. De voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken uit naar een fantastisch kennis- en wetenschapsjaar in Leiden.” Naast het wetenschappelijke aanbod zal Leiden een interactief publieksprogramma van precies 365 dagen aanbieden met als motto ‘Elke dag een stukje wijzer’.

De tiende editie van het ESOF-congres vindt in juli 2022 plaats in Leiden.