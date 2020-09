André van Duin krijgt Media Oeuvre Award

André van Duin heeft maandag de Media Oeuvre Award uitgereikt gekregen. Ron Brandsteder verraste hem met de prijs in het programma Tijd voor Max. De komiek en programmamaker krijgt de onderscheiding omdat hij in zijn carrière “van grote invloed is op het Nederlandse medialandschap”.

Van Duin reageerde verrast. “Wat enig, ik had er nog nooit van gehoord”, grapte hij. De jury van de prijs noemt Van Duin een “groots volkskomiek” en “één van Nederlands grootste mediapersoonlijkheden”.

De 73-jarige André van Duin maakte vanaf de jaren zestig naam als komiek in het theater en op televisie. Hij presenteerde onder meer Te land ter zee en in de lucht, was vaste gast in de quiz Wie ben ik? en presenteerde op de radio de Dik Voormekaar Show. Ook speelde Van Duin, geboren als Adrianus Marinus Kloot, tijdens zijn carrière in verschillende speelfilms en maakte hij muziek.

De Media Oeuvre Award, een initiatief van Spreekbuis.nl, is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een invloedrijke mediaprofessional. Vorig jaar werd de award gewonnen door Jan Slagter, baas van omroep MAX.