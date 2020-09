De hoornaar: bestrijden of niet?

Ken je ‘m, de hoornaar? Als je ooit een hoornaar hebt gezien, is zij je waarschijnlijk wel bijgebleven. Het is namelijk een superwesp! Deze uit de kluiten gewassen wesp kan wel drie centimeter groot worden. Houd dat maar eens tussen duim en wijsvinger. En dan moet je weten dat de koningin van de hoornaar nog eens een halve centimeter groter kan zijn.

Wil je ze wel eens ontmoeten, die hoornaars? Liever niet. Hoornaars zoek je beter niet op. Ze zijn niet gediend van gezelschap dicht bij hun nest. Elk jaar verschijnen er wel verhalen in de media over mensen die vanuit het niets ineens aangevallen werden door een zwerm hoornaars. Die mensen waren nietsvermoedend te dicht in de buurt van hun nest gekomen. Daar houden hoornaars niet van! Zelfs per ongeluk in de aanvliegroute naar het nest gaan staan kan de insecten al irriteren.

Hoe herken je hoornaars?

Dat hoornaars groter zijn dan een limonadewesp, dat had je al begrepen. Verder lijkt de hoornaar veel op een gewone wesp, zoals we die in de zomer zo vaak om ons heen zien. Behalve in de grootte zit het verschil in de kleur van de kop, het borststuk en de poten: die zijn van de hoornaar roodbruin. Bij de wesp zijn die geel. Het achterlijf is wél geel met zwart gestreept. De hoornaar heeft net als de wesp een gladde angel en kan dus meerdere malen steken.

Is de hoornaar gevaarlijk?

De steek van een hoornaar kan iets pijnlijker zijn dan die van de wesp en kan ook wat eerder een allergische reactie teweeg brengen. Alleen… een hoornaar die in zijn eentje is, zal je niet gauw steken. Dat wordt anders als je te dicht bij haar nest komt. Dan krijg je niet te maken met één hoornaar, maar met enkele tientallen. En dan kan het wél gevaarlijk worden. Elk jaar belanden er wel mensen in het ziekenhuis voor een behandeling met antihistamine, na een massale aanval van hoornaars.

Waar hebben hoornaars hun nesten?

Hoornaars bouwen hun nesten het liefst in de vrije natuur. Daar vinden ze ook het meeste voedsel: andere insecten. Toch kan het gebeuren dat er een hoornaarsnest gebouwd is op een plek waar veel menselijk verkeer is. Dat vinden de hoornaars niet prettig, maar voor mensen is het natuurlijk ook niet fijn. Hoornaars vallen de mens in principe niet lastig: ze komen niet zoals wespen op jouw eten en drinken af. Aan de andere kant willen hoornaars op hun beurt ook met rust gelaten worden.

Worden hoornaars altijd bestreden?

Over het algemeen stellen ongediertebestrijders dat je hoornaarsnesten het beste met rust kunt laten. Ze spelen een belangrijke rol in de natuur doordat ze het insecten bestand op peil te houden. Alleen als een nest op een plek zit waar de hoornaars echt voor overlast bij de mens zorgen, en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zullen ze overgaan tot bestrijding.

Kan ik een hoornaarsnest zelf bestrijden?

Zelf een nest van hoornaars bestrijden is zeer onverstandig. Zoals we al stelden: hoornaars houden er niet van als je hun nest te dicht nadert. Laat staan dat je er zo dichtbij kunt komen dat je met een knuppel op het nest kunt inslaan, de tuinslang erop kunt zetten of het in de fik steken. Allemaal domme acties die je duur kunnen komen te staan. De hoornaars zullen uit hun nest breken en je massaal aanvallen.

Wat kan ik doen tegen hoornaars?

Het beste dat je kunt doen is een professional inschakelen. Die kan beoordelen of het nest bestreden moet worden en hij kan dat ook direct voor je doen. De bestrijder komt in passende uitrusting en beschikt over een bestrijdingsmiddel dat alleen professionals mogen gebruiken. Daarmee kan het nest onschadelijk worden gemaakt. Heb je dus last van hoornaars, doe zelf niets, maar bel direct jouw lokale bestrijder!