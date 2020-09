Goudprijzen stijgen: wat kunnen we nog verwachten?

De goudprijs is in augustus voor het eerst ooit tot boven de 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram) gestegen. Als gevolg van de economische crisis steeg in 2011 de goudprijs naar een recordhoogte en dat gebeurt nu weer. Zowel de goud- als de zilverprijzen zijn de afgelopen maanden sterk gestegen als gevolg van de coronacrisis en de geldcreatie door de grote centrale banken zoals ECB en FED. Iedere belegger vraagt zich nu af of goud nog verder gaat stijgen.

Verschillende oorzaken

Het stijgen van de goudprijs https://www.goudprijs.trade/ heeft verschillende oorzaken, waarvan de voornaamste het coronavirus. Beleggers zoeken naar veilige havens om hun geld te investeren vanwege de economische onzekerheden. Daarbij worden investeringen in goud beschouwd als bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden. Wat ook meespeelt volgens analisten is de relatief zwakke koers van de dollar, als ook de aanhoudende gespannen handel relatie tussen de VS en China heeft een grote impact.

Door hun aanhoudende ruzie stijgt de goudprijs, omdat de Chinezen niet vies zijn van een beetje goud. China was de afgelopen jaren de grootste koper van goud. Enkel in 2017 en 2018 kocht het land geen nieuw goud. Tijdens de recente handelsoorlog is het land echter weer begonnen met het opkopen van goud. Doordat obligaties niet veel rendement meer opleveren, zoeken naast China steeds meer mensen hun toevlucht in goud.

Zilverprijs ook flink gestegen

Goud wordt gezien als een waardevaste belegging en kan dienen als hedge (het proces van risicobeperking via investeringen wordt ‘hedging’ genoemd) tegen inflatie. Door de coronacrisis drukken centrale banken massaal geld bij. Ook het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid is enorm opgelopen door de steunpakketten voor de Amerikaanse economie. Dit heeft allemaal een impact op zowel de goudprijzen als de zilverprijzen. Ook de zilverprijs is de afgelopen tijd flink gestegen.

Particulieren en goud

Ook particulieren hebben baat bij de stijgende goudprijzen. Voor mensen die gouden bezittingen hebben, is het nog steeds een gunstig moment om te verkopen. Door de recordprijs komen veel verkopers van oude sieraden, horloges en munten van de bank af. Dat merken de goudwisselkantoren in Nederland ook.

Goud schaarse grondstof

Er wordt beweerd dat de goudprijs de komende tijd zal blijven stijgen. Door de aanhoudende negatieve reële rente en de huidige economie neemt de kans hierop toe. Daarbij is goud een schaarse grondstof. Sinds 2016 zijn er geen grote goudreserves ontdekt, wat een impact heeft op het aanbod. In het verleden is goud meerdere keren over de kop gegaan. Het is dus mogelijk dat de goudprijs tot ver boven de 2.000 of zelfs 3.000 dollar gaat uitvallen. Zeker weten doen we het echter nooit.

Manieren om in goud te beleggen

Er zijn verschillende manieren om in goud te beleggen. Wellicht de bekendste manier is het kopen van fysiek goud. Via verschillende winkels en bedrijven is het mogelijk om fysiek goud te kopen in de vorm van goudstaven of gouden munten. Daarnaast worden futures veel gebruikt door handelaren. De meest bekende is de future op de goudprijs (GC). Dagelijks worden honderdduizenden contracten verhandeld, waardoor deze future maatgevend is voor de totstandkoming van de goudprijs. Opties en turbo’s zijn andere derivaten waarmee op de bewegingen in de goudprijs kan worden ingespeeld. Ten slotte is het mogelijk om aandelen te kopen van goudmijn bedrijven, die profiteren bij een stijgende goudprijs.