Kamp Westerbork wordt ‘Canon-museum’

Herinneringscentrum Kamp Westerbork hoort vanaf zondag bij het netwerk van Canon-musea in Nederland. In Canon-musea is verdiepende informatie te vinden over de vijftig thema’s die samen de Canon van Nederland vormen. Kamp Westerbork sluit aan bij de thema’s Anne Frank (over Jodenvervolging) en Tweede Wereldoorlog. Kamp Westerbork is de eerste van de herinneringscentra over de Tweede Wereldoorlog die Canon-museum wordt.

Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur onthult zondag een bord op barak 56 op het voormalige kampterrein. In barak 56 moesten gevangenen in de oorlog batterijen bewerken. De barak is na de oorlog jarenlang elders gebruikt als kippenschuur, maar is een paar jaar geleden herplaatst op het museumterrein.

De andere vier “plaatsen van herinnering” zijn het Nationaal Monument dat herinnert aan de 97 deportaties vanuit Westerbork per trein naar Auschwitz, de woning uit 1939 die is gebouwd voor kampcommandant Albert Gemmeker, de documentaire die Gemmeker in 1944 liet maken en het bord dat op de treinen naar de concentratiekampen werd bevestigd.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork opent volgend voorjaar een speciale expositie over de film die Gemmeker liet maken. In die tijd heeft ook alsnog de 75-jarige herdenking van de bevrijding van het kamp plaats. Dat ging dit jaar niet door wegens de maatregelen tegen het coronavirus.