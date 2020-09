Volgende week zomers weer

Onze zonnebrandcrème en bikini hoeven nog niet naar zolder: het wordt volgende week zomers warm. Hoewel we nu nog een aantal wisselvallige dagen krijgen, komt daar in het weekend al verandering in. Deze week zijn sommige dagen bewolkt, terwijl andere dagen zon en buien worden afgewisseld.

We hebben nu te maken met temperaturen tussen de 17 en 19 graden, later in de week lopen deze op naar 18-23 graden. Dat wordt heerlijk naar buiten. In het weekend wordt het nog warmer en zonniger. Zaterdag is er nog kans op een bui en wordt het 19-22 graden. Op zondag blijft het droog en schijnt de zon flink. Het wordt 19-20 graden in de kustgebieden en 23 graden in Limburg.

Begin volgende week wordt het echt feest, want dan zet het mooie en zonnige weer door. Zo is er in de tweede helft van de week zelfs kans op temperaturen van 23 tot 28 graden. Vooral het zuidoosten krijgt mogelijk te maken met warm weer.