Amsterdam stelt afsteekverbod vuurwerk jaar uit vanwege corona

Amsterdam stelt het afsteekverbod van vuurwerk een jaar uit vanwege de coronacrisis. Burgemeester Femke Halsema schrijft dinsdag aan de raad dat “de uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis” de gemeente ertoe dwingen het verbod niet al de komende jaarwisseling maar pas bij die van 2021 op 2022 in te laten gaan.

Halsema verwacht dat er deze jaarwisseling een groot aantal illegale feesten zal zijn doordat nachtclubs en discotheken nog dicht zijn. Dat wordt dus al behoorlijk aanpoten voor politieagenten en handhavers, en dan zou het onverantwoord zijn hen ook nog te belasten met de extra taak van een algeheel afsteekverbod, stelt ze.

De hoofdstad wil het afsteken van vuurwerk door particulieren met oud en nieuw verbieden, omdat er tijdens de jaarwisseling steeds meer incidenten zijn met overlast, schade en letsel als gevolg van vuurwerk. Amsterdammers konden zich afgelopen zomer over het voorstel uitspreken en volgens Halsema zijn er ruim 1500 reacties binnengekomen. In zo’n driekwart daarvan werd steun uitgesproken voor de invoering van een afsteekverbod.

Maar weerstand is er ook. De ongeveer twintig vuurwerkverkopers in de stad hebben juridische stappen aangekondigd omdat ze de overgangstermijn te kort vinden. Het dan toch op korte termijn invoeren van een afsteekverbod zou volgens de burgemeester “juridisch risicovol” zijn, reden te meer om er vooralsnog van af te zien.

Dat het verbod niet de komende jaarwisseling geldt, is volgens Halsema een “tegenvaller”. Dat het coronavirus in de stad weer is opgelaaid, betekent echter dat de viering van oud en nieuw er dit jaar waarschijnlijk anders uitziet dan andere jaren. “Het is reëel dat we ten minste de rest van 2020 nog met het virus te maken hebben en dat we ook bij de viering van oud en nieuw rekening moeten houden met risico’s, en dus met de RIVM-maatregelen en beperkingen”, aldus de burgemeester.

Het stadsbestuur wil komende oud en nieuw inzetten op een centrale viering, die wel ‘coronaproof’ moet zijn. Hoe dat eruit gaat zien wordt later deze maand bekend. Ook zullen er kleinere vieringen zijn in de stadsdelen.