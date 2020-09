Kabinet zoekt steun voor derde steunpakket bij oppositie

Het kabinet zoekt steun bij de oppositie voor het derde steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren. De fractievoorzitters Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) kregen dinsdag een delegatie op bezoek.

De twee eerdere steunrondes kregen unanieme steun in de Tweede Kamer. “Ook voor het derde steunpakket willen we natuurlijk een zo breed mogelijk draagvlak”, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Het is daarom belangrijk goed te luisteren naar de wensen van de oppositie, aldus de bewindsman.

Koolmees wil ook best wat naar die partijen toe bewegen. “Er zijn zeker punten waarvan ik denk: daar zou muziek in kunnen zitten”, zei hij over de voorstellen van de oppositiepartijen. Maar er liggen ook wensen die Koolmees “ingewikkeld” vindt.

Minister Wopke Hoekstra (FinanciĆ«n), die Koolmees vergezelde tijdens het bezoek aan GroenLinks, benadrukt wel dat er al een “redelijk afgewogen en verstandig pakket” op tafel ligt. “Ik heb goede hoop dat meerdere oppositiepartijen dat zullen steunen.”

Klaver: “Ik heb kenbaar gemaakt dat ik vind dat het pakket beter moet, voor jongeren en zelfstandigen. Voor hen dreigt een inkomensval”. De regelingen zijn nu te veel gericht op mensen met een vaste baan, vindt de GroenLinks-leider. Hij pleit voor een ‘crisisinkomen’ voor flexwerkers die buiten de boot vallen. Voor jongeren en zelfstandigen moeten ook gerichte omscholingsregelingen komen.

De PvdA is nog evenmin overtuigd, laat een woordvoerder weten. De sociaaldemocraten blijven erbij dat het nieuwe pakket te weinig doet voor behoud van banen. Ook over het budget dat beschikbaar komt om mensen naar ander werk te begeleiden, is de PvdA kritisch. De partij ziet te weinig garanties dat het geld goed terechtkomt.