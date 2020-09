Cardioloog Angela Maas: “Vrouwelijk afweersysteem kan corona efficiënter bestrijden dan dat van mannen”

De kracht van vrouwen inzetten om de wereld mooier te maken, is wat Cardioloog Angela Maas dagelijks doet. Niet voor niets won zij de Vrouwen van Nu Verschilmaker Award en werd ze vorig jaar door Opzij verkozen tot ‘Meest invloedrijke vrouw van Nederland’. Dit jaar is Angela de Vrouwenvertegenwoordiger van de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties. Die rol gebruikt zij om aandacht te vragen voor een betere gezondheid en gezondheidszorg voor vrouwen, het empoweren van de vrouwelijke patiënt en het empoweren van alle vrouwen die werken in de zorg.

Als enige delegatie neemt Nederland consequent op voordracht van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) een Vrouwenvertegenwoordiger mee naar de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties, al sinds het ontstaan in 1947. Namens de Nederlandse vrouwen spreekt zij de vergadering toe. “Het is een gek jaar”, zegt Angela Maas. “Ik kan niet naar New York door het coronavirus. In Amerika is het erg onrustig en dan zou er alleen een web-meeting zijn. Daarom heb ik met de NVR afgesproken om ook in 2021 Vrouwenvertegenwoordiger te zijn. De NVR omarmt het onderwerp vrouwelijke gezondheidszorg. Dat is mijn vakgebied. We kijken in de medische wereld nog te veel naar mannen.”

Vrouwelijke patiënt anders bekeken

Angela Maas vecht al 25 jaar om medisch deskundigen zover te krijgen dat ze het vrouwenhart anders bekijken dan het mannenhart. “De vrouwelijke hartpatiënt wordt langs de mannelijke meetlat gelegd. Dit leidt vaak tot een onduidelijke diagnose en niet de juiste behandeling. Niet alleen het vrouwenhart, ook bijvoorbeeld het immuunsysteem is bij vrouwen anders. “Dat zie je bij het coronavirus. X-chromosomen dragen bij aan een betere afweer tegen het coronavirus. Wij hebben daar twee van en mannen maar één. Zodoende kunnen vrouwen het virus efficiënter bestrijden. Al kan een goed afweersysteem ook nadelen hebben, bijvoorbeeld wanneer het lichaam het eigen immuunsysteem gaat aanvallen. Auto-immuunziekten komen vaker voor bij vrouwen. Zij hebben meer aandoeningen als fibromyalgie, reumatische ziekten en schildklierproblemen.”

Lawaai maken

De afgelopen vijf jaar is er meer veranderd dan in de vijfentwintig jaar daarvoor., aldus Angela. “De NVR biedt mij als vrouwenvertegenwoordiger een podium. Ik ben zestigplus en probeer nu met mijn enkels uit de klei te stappen en wat breder maatschappelijke onderwerpen aan te pakken. Als vrouwenvertegenwoordiger krijg ik die kans. Ik kan mijn thema’s, vrouwengezondheid en vrouwelijke waarden in de gezondheidszorg, politiek belangrijker maken. Ik maak daarbij gebruik van de bekendheid die mijn eigen naam biedt. Ik heb een breed platform en kan lawaai maken. Nee, ik wil niet de politiek in. Ik ben geen bestuurder, wel een toezichthouder. Kijk eens naar het toekomstperspectief van vrouwen in de gezondheidszorg. Maar liefst 75 procent van de mensen die in de gezondheidszorg werken is vrouw, maar in de top zie je slechts 25 procent terug. Vrouwen hebben meer carrièreperspectief nodig, dan komt vrouwengezondheid vanzelf meer op de agenda.”

Nieuwe acties

Corona geeft Angela extra tijd om zich voor te bereiden op haar toespraak voor de Verenigde Naties. Het inspireert haar tot nieuwe acties. Ze maakt deel uit van allerlei commissies, doet aan verbreding en verdieping. Ze spreekt nationale en internationale politici, vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties, mensen uit het bedrijfsleven. Ze kan nu in het thema vrouwengezondheid en het empoweren van vrouwen in de gezondheidszorg alle ervaringen van het coronavirus verwerken. Want dat vrouwen in de gezondheidszorg belangrijk zijn, is na dit coronajaar nog duidelijker. Met Angela Maas hebben de Nederlandse vrouwen zich geen beter vertegenwoordiger kunnen wensen. In 2021 kan de reis naar New York hopelijk wel doorgaan.

De Vrouwen van Nu Verschilmaker Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die vanuit haar kracht, met lef een voorbeeldfunctie vervult en daarmee het verschil maakt en bijdraagt aan een mooiere wereld. Kijk voor meer informatie op: vrouwenvannu.nl

Bron: magazine van Vrouwen en Nu.