Dubbel zoveel ouderen voelen zich eenzaam sinds coronacrisis

Nederlanders zijn zich eenzamer gaan voelen sinds het begin van de coronacrisis. Vooral ouderen vanaf 75 jaar voelden zich vaker alleen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport over het welzijn van Nederlanders in coronatijd.

Nederlanders van 25 jaar en ouder zijn zich emotioneel eenzamer gaan voelen. Daarmee bedoelen de onderzoekers dat mensen een hechte of intieme band met een ander misten. Afgelopen juli had 29 procent dit gevoel, tegen 21 procent een jaar eerder. De stijging was het grootst bij 75-plussers, van 16 procent in 2019 naar bijna 37 procent dit jaar.

Tijdens de coronacrisis onderhielden mensen vaak wel contacten door te (video)bellen of met sociale media. De statistici vermoeden dat het gebrek aan face-to-face contact ze toch eenzamer maakte. “Juist dit fysieke contact speelt een grote rol in het vormen en behouden van hechte banden tussen mensen en het reduceren van stress”, schrijven ze.

“Het was een stille, saaie periode”, zegt een 71-jarige vrouw die meedeed aan het onderzoek. “Geen bezoek, geen clubs. Ondanks de telefoontjes voelde ik me wel alleen.”

Hoewel de eenzaamheid toeneemt en meer en meer mensen zich zorgen maken over hun baan, zijn Nederlanders over het algemeen nog tevreden met hun leven. De onderzoekers verwachten niet dat dit zo blijft. Ze denken dat de ontevredenheid toeneemt naarmate meer mensen financieel worden geraakt door de crisis. Ook zeggen de auteurs van het rapport dat “mensen bij een tegenslag veerkrachtig kunnen zijn, maar dat de rek eruit gaat als tegenslag lang aanhoudt en problemen zich opstapelen.”