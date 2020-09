‘Hele aardige belangstelling’ bij afscheid kardinaal Simonis

Tot nu toe is er “een hele aardige belangstelling” voor het afscheid van kardinaal Simonis in Utrecht. Dat laat een woordvoerder van het aartsbisdom Utrecht weten. Publiek kan woensdag sinds 12.00 uur in de Sint Catharinakathedraal terecht om afscheid te nemen van de voormalig aartsbisschop.

Volgens de woordvoerder hangt er een serene sfeer in de kerk, waar kardinaal Simonis bij het altaar ligt opgebaard in zijn kist. “In de periode dat ik er was, waren er voortdurend mensen die afscheid namen. Richting de kist staan er wat mensen in de rij. Er zijn voortdurend priesters aanwezig die in gebed zitten bij de kist en er is orgelspel op de achtergrond.”

De kerk blijft tot 20.00 uur open, zodat geïnteresseerden om de beurt langs de kist kunnen lopen en een kaarsje kunnen branden. De afscheidsdag begon met een korte viering geleid door kardinaal Eijk, de opvolger van kardinaal Simonis als aartsbisschop van Utrecht.

Vanwege de coronamaatregelen ligt er geen condoleanceregister in de kerk. Wel is er de mogelijkheid een zelfgeschreven boodschap achter te laten in een mandje. Bij het verlaten van de kerk krijgen bezoekers een gebedsprentje van kardinaal Simonis aangeboden.

Adrianus Johannes kardinaal Simonis, ook wel Ad Simonis, was van 1983 tot 2007 de aartsbisschop van Utrecht. In 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot kardinaal. Hij overleed vorige week woensdag op 88-jarige leeftijd. De uitvaart zal donderdag ook plaatsvinden in de Sint Catharinakathedraal.