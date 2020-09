Kamer met spoed in overleg met Broekers over Grieks kamp Moria

De Tweede Kamer gaat donderdag met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in debat over de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Alle partijen steunen een verzoek daartoe van GroenLinks. Bovendien wil de Kamer eerst een brief van haar over de situatie en de gevolgen.

Het overleg vindt ’s middag plaats in de tijd die vrijkomt nu de Griekse minister van Migratie zijn bezoek aan Broekers heeft afgezegd vanwege de brand. Mogelijk zal op verzoek van het CDA ook minister Sigrid Kaag aanschuiven, die over noodhulp gaat. Ze stelde 1 miljoen euro daarvoor beschikbaar.

De partijen reageerden geschokt op de verwoestende brand en willen weten wat Nederland kan en gaat doen. Onder meer GroenLinks en PvdA roepen het kabinet op in ieder geval onmiddellijk vijfhonderd kinderen op te vangen die in Griekse opvangkampen zitten. Ook moet er hulp gaan naar de duizenden mensen die in Moria zaten.

GroenLinks-leider Jesse Klaver: “Nu moet je leiderschap tonen en deze mensen veiligheid bieden. De Griekse overheid heeft al maanden geleden opgeroepen om meer te doen voor deze vluchtelingen. Waar wachten we nog op? Help de slachtoffers van deze brand die hun hele hebben en houden verwoest heeft.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk spreekt van “een verschrikkelijke ramp op Lesbos, nog altijd Europees grondgebied. Nu niet wegkijken maar helpen waar mogelijk.” Ook regeringspartijen VVD, CDA en D66 willen weten wat Nederland kan betekenen.

De coalitie is tot op het bot verdeeld over de opvang van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. D66 en CU voelen er wel voor, maar CDA en VVD zijn tegen.