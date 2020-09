Leden D66 en CU voeren druk op om vluchtelingen Lesbos

Leden van coalitiepartijen ChristenUnie en D66 voeren de druk op de partijen op om de meest kwetsbare vluchtelingen die op Lesbos zitten, in Nederland op te vangen. Dat doen ze naar aanleiding van de verwoestende brand in het kamp Moria.

Bestuurders, actieve leden en lokale politici van beide partijen vragen om in te grijpen. D66’ers vinden dat Nederland “het voortouw moet nemen bij de opvang van de meest kwetsbare vluchtelingen”. Onder anderen oud-partijleider Jan Terlouw en prominenten als Roger van Boxtel en Boris van der Ham hebben de oproep aan het adres van fractievoorzitter Rob Jetten en asielwoordvoerder Maarten Groothuizen. In totaal hebben 87 D66’ers hun naam onder de brief gezet.

De ChristenUnie-leden pleiten voor een Europees herverdelingsplan, maar tot die tijd “moet Nederland zeggen ‘wir schaffen das’, en de deuren openen, zoals we dat in in 2015 ook deden”, schrijft onder anderen oud-Tweede Kamerlid Ed Anker, samen met tal van fractievoorzitters.

Het kabinet blijft erbij geen vluchtelingen op te nemen, zo liet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) woensdag weten. Maar voor D66 en ChristenUnie is het asielbeleid een heikel punt. Traditioneel staan de partijen lijnrecht tegenover hun coalitiegenoten VVD en CDA.