Linkse oppositie wil dat kabinet 500 asielkinderen opneemt

De linkse oppositie wil dat het kabinet zo snel mogelijk tenminste vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland opneemt. Een motie van de PvdA wordt gesteund door GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, DENK en 50PLUS.

Aanleiding voor de motie is de brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Meerdere vluchtelingenorganisaties hebben eenzelfde oproep gedaan. De motie werd ingediend tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Europese top van afgelopen juli. Het kabinet gaat geen mensen opvangen uit Moria, liet het ministerie van Justitie eerder op de dag weten.

Premier Mark Rutte zei de situatie op Lesbos “verschrikkelijk” te vinden. Hij is blij dat het kabinet direct een miljoen euro heeft kunnen vrijmaken voor noodhulp aan Griekenland. De Tweede Kamer heeft donderdag een spoedoverleg over de brand met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken).

Nederland betaalt een opvanglocatie op het Griekse vasteland waar minderjarigen zonder ouders uit de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden tijdelijk worden ondergebracht. De eerste locatie is eind deze maand klaar. “We gaan kijken of we hier iets mee kunnen doen”, zei Rutte die verder niet op de zaak wilde ingaan.