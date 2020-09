Voormalig VVD-kopstuk Robin Linschoten ontsnapt aan celstraf

Voormalig VVD-coryfee Robin Linschoten hoeft niet de gevangenis in voor het sjoemelen met belastingaangiftes in de periode van 2010 tot en met 2012. Het gerechtshof in Amsterdam legde de oud-staatssecretaris woensdag in hoger beroep een werkstraf op van 100 uur.

Het OM had vijf maanden gevangenisstraf geëist tegen de 63-jarige Linschoten, waarvan drie voorwaardelijk. De eis was gelijk aan de straf die de rechtbank Linschoten in september 2017 gaf. De aanklager had toen een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gevorderd.

Linschoten – zelf niet aanwezig bij de uitspraak – benadeelde de fiscus in de periode van 2010 tot en met 2012 met te lage btw-aangiftes voor meer dan 100.000 euro. De voormalig politicus, destijds werkzaam als zelfstandig consultant, heeft altijd ontkend moedwillig te hebben gefraudeerd. Wel gaf hij toe “ongelooflijk slordig en laks” te zijn geweest.

In de betreffende periode liet hij zijn aangiften omzetbelasting doen door een administratiekantoor, dat hij soms pas na maanden of zelfs jaren voorzag van zijn inkoop- en verkoopfacturen. Het kantoor was daardoor genoodzaakt geschatte btw-aangiften in te dienen. Pas als de benodigde stukken kwamen, volgde alsnog voor het juiste bedrag een zogenoemde suppletie-aangifte.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak benadrukte Linschoten dat medewerkers van het kantoor hem hadden verteld dat het achteraf indienen van gecorrigeerde btw-aangiften geen abnormale zaak was. Maar het hof rekende hem zijn manier van doen – mede door zijn verleden in publieke functies – zwaar aan. “Het door de Belastingdienst gebruikte systeem is met deze handelswijze ernstig ondergraven. Daarbij zijn de overheid en de gehele samenleving benadeeld en is de belastingmoraal ondermijnd”, aldus het hof.

Dat legde geen onvoorwaardelijke celstraf op omdat in het onderzoek niet is gebleken dat Linschoten het geld blijvend achterover wilde drukken. Ook speelde mee dat in het bijna acht jaar durende onderzoek nooit zwart geld is aangetroffen en dat Linschoten zowel zakelijk als privé door de kwestie is geruïneerd. Hij belandde in de bijstand, raakte zijn opdrachtgevers kwijt en zijn huis en bezittingen gingen onder de hamer.