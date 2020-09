Werkend Nederland blijvend veranderd: wat wordt het nieuwe normaal?

In maart kwam de grote verandering voor werkend Nederland: we moesten allemaal zoveel mogelijk gaan thuiswerken. Kantoren werden dichtgegooid en thuiswerkplekken overhaast ingericht. De verwachting was dat we zo snel mogelijk terug zouden gaan naar de oude situatie. Inmiddels is echter duidelijk dat de coronamaatregel ook op lange termijn consequenties voor ons werkende leven heeft, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Nieuwe informatie

Op 31 augustus liet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid weten dat ongeveer 40 tot 60 procent van de thuiswerkers verwacht ook na de crisis vaker thuis te werken. We vinden het vervelend dat we minder contact met collega’s hebben, en dat het niet altijd meer duidelijk is waar ons werkende leven begint en eindigt. Maar de autonomie, de flexibele werktijden en het ontbreken van reistijd maken gelukkig een hoop goed.

Kant-en-klare kantoren

Uiteraard betekent al dat thuiswerken dat we minder kans hebben in de file te staan, als we dan wel een keer naar kantoor gaan. En ook zien onze kantoorwerkplekken er vaak anders uit, zo blijkt uit de ontwikkelingen in de kantorenmarkt van Amsterdam – de stad die meestal vooroploopt als het gaat om nieuwe werktrends. Daar blijkt de functie van een kantoorruimte inmiddels behoorlijk veranderd te zijn: minder meters, meer service en faciliteiten. Bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het ondersteunen bij de zoektocht naar een full-service kantoor doen dan ook goede zaken.

Digitale vooruitgang

Op digitaal vlak zijn de veranderingen misschien wel het grootst. Zelfs organisaties die niet heel geschikt zijn voor thuiswerken – zoals het onderwijs en de zorg – zijn in één klap stukken handiger geworden met de computer. We hoeven niet langer meer voor elk wissewasje naar elkaar toe, maar overleggen via Zoom of lunchen al videobellend samen. Veel bedrijven hebben de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in digitale verbeteringen. Die vooruitgang zal niet ineens teruggedraaid worden, dus een vlucht naar Australië voor een werkoverleg van drie uur behoort nu waarschijnlijk definitief tot het verleden.

Thuiswerkkosten

Al dat thuiswerken heeft ook consequenties voor ons huishoudbudget. Bekend is dat sommige werkgevers de reisvergoeding hebben ingetrokken, maar daar geen thuiswerkvergoeding tegenover hebben gesteld. Volgens berekeningen van het Nibud kost het verhoogde elektriciteitsgebruik, water en gas, koffie en thee en het gebruik van een bureau en stoel, de werknemer al snel 2 euro per dag. Dat lijkt weinig, maar als er fulltime thuis wordt gewerkt gaat het op jaarbasis om 440 euro extra. Dat tikt voor velen aardig aan.

Carrière switch

Eén van de gevolgen die misschien wel het meest voelbaar zal zijn, is de veranderde vraag op de arbeidsmarkt. Nu kan er vaak nog geleund worden op allerlei overheidsregelingen, maar ook daaraan komt een eind. Evenementmanagers die zichzelf niet opnieuw uitvinden als digitale evenementmanagers zullen wellicht een carrièreswitch overwegen. De bezorgers en zorgverleners onder ons daarentegen, hebben eerder teveel dan te weinig werk.

Natuurlijk is er ook een groep mensen voor wie er weinig veranderd; een loodgieter verhelpt lekkages nog altijd niet via de app. Maar voor velen van ons geldt dat er permanent iets is veranderd. Hopelijk maken we daar iets moois van en zet de verhuurder van de kantoorruimte nog een gezellige plant in dat kant-en-klare kantoor neer.