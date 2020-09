Aruba meldt hoogste aantal coronabesmettingen op één dag

Op Aruba zijn woensdag 141 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder was er sprake van zo’n grote stijging op één dag. Het gaat allemaal om lokale besmettingen, niet om toeristen. Woensdag werd ook bekend dat 58 patiënten zijn hersteld van het virus.

In totaal zijn er nu 1364 actieve besmettingen op Aruba. Er liggen 38 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan elf op de intensive care. Sinds het begin van de crisis zijn vijftien personen aan de ziekte overleden op het eiland.

Het aantal besmettingen op Aruba is al lange tijd veel hoger dan op Sint-Maarten en Curaçao. Op Sint-Maarten waren er woensdag 178 actieve besmettingen. Er liggen zes mensen met het virus in het ziekenhuis. Op Curaçao waren er woensdag 64 besmettingen, waarvan één persoon in het ziekenhuis ligt.