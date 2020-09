‘Coalitie wil toch vluchtelingen Moria naar Nederland halen’

Nederland neemt waarschijnlijk toch vluchtelingen op die verbleven in het afgebrande vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Het gaat om een kleine honderd mensen, onder wie asielkinderen en kwetsbare mensen. De vier coalitiepartijen lijken af te stevenen op deze oplossing tijdens intensief overleg over de kwestie, melden ingewijden.

Woensdag zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) nog dat het kabinet niet van plan is om mensen op te nemen die in het kamp zaten. Minister Sigrid Kaag (D66) besloot namens het kabinet om 1 miljoen euro noodhulp te geven.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren het echter oneens over de manier waarop Nederland Griekenland kan ondersteunen na de brand woensdag.

D66 en ChristenUnie willen altijd al meer vluchtelingen uit de overvolle Griekse kampen in Nederland opvangen. Ook het CDA ging om naar aanleiding van de brand, melden bronnen. De VVD wilde geen extra mensen naar Nederland halen.

De partijen spreken nog verder over definitieve aantallen. Wel is duidelijk dat het aantal vluchtelingen dat straks wordt opgevangen uit Moria, wordt afgetrokken van het jaarlijkse aantal vluchtelingen dat Nederland via de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties opvangt.

Vanwege het uitlopende coalitie-overleg is een debat over de kwestie enkele uren uitgesteld.