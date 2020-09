Kamer in debat over rampsituatie op Lesbos

Hoe gaat Nederland de Griekse regering helpen, na de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria. Dat wil de Tweede Kamer donderdag horen van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Door de brand woensdagnacht op het eiland Lesbos zijn de naar schatting 13.000 mensen die in het kamp verbleven, in één klap dakloos geworden.

Het kabinet zegde al een miljoen euro aan noodhulp toe. Maar een aantal partijen in de Kamer vindt dat Nederland niet alleen geld moet uittrekken, maar ook mensen hier moet opvangen. Onder meer PvdA en GroenLinks pleiten daarvoor. Vrijwel de hele Kamer steunde woensdag het verzoek om zo snel mogelijk een debat over het kamp te houden.

Organisaties als Vluchtelingenwerk riepen Nederland eerder op om vijfhonderd alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit het kamp op te vangen. Een aantal Nederlandse gemeenten toonde zich bereid plek te maken voor deze kinderen, maar het kabinet wil er niet aan. Binnen de coalitie is de opvang van asielzoekers een heikel punt. D66 en CU willen meer doen, maar CDA en VVD zijn tegen.

Linkse partijen, en organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland riepen het kabinet woensdag op om op zijn minst kinderen uit het kamp in Nederland op te vangen. Maar dat gaat niet gebeuren, liet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) weten. “Nederland heeft altijd het standpunt gehad dat we geen mensen overnemen”, zei ze woensdag.