‘Laat Kamer hoorzittingen houden met kandidaat-ministers’

De Tweede Kamer moet in de toekomst hoorzittingen houden met potentiële ministers, voordat die worden beëdigd. Daarvoor pleiten D66 en GroenLinks.

Door kandidaat-bewindslieden aan de tand te voelen, voordat ze aan de slag gaan, hopen de partijen dat het formatieproces transparanter wordt. Ze doen donderdag in een debat een voorstel om dit in het reglement van de Kamer op te nemen.

“De formatie is nu nog omgeven door geheimzinnigheid”, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. “Er lekken wat namen en opeens is er een kabinet. Dat past niet meer bij deze tijd.” Openbare hoorzittingen zullen bijdragen “aan meer vertrouwen in de democratie”, denk Van Meenen.

Volgens Nevin Özütok van GroenLinks is het “belangrijk dat kiezers de passie en de drive van kandidaat-ministers zien. Als duidelijk is waar een minister waarde aan hecht, dan zie je dat terug in zijn of haar beleid”.