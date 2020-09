Twee Nederlandse militairen gewond door explosie in Tsjechië

Twee Nederlandse militairen zijn donderdagmiddag in Tsjechië gewond geraakt door een explosie. Die vond plaats tijdens een internationale militaire oefening in Vyskov. Bij die oefening werd gebruik gemaakt van chemische stoffen. Hoe de ontploffing kon gebeuren, is nog onbekend.

De twee slachtoffers zijn onder begeleiding van een Nederlandse militaire arts naar een ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen lijken volgens het ministerie van Defensie vooralsnog mee te vallen. De landmachtmilitairen konden zelf hun familie op de hoogte brengen.

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het incident. Uit voorzorg zijn 23 andere deelnemers aan de oefening, onder wie 19 Nederlanders, voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De plaats Vyskov ligt op enkele tientallen kilometers van Brno, in Moravië, de tweede stad van het land na Praag. Militairen uit diverse NAVO-landen deden er mee aan een oefening waarbij het detecteren en identificeren van chemische stoffen centraal stond, evenals het ontsmetten van personen, gebouwen en voertuigen.