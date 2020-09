Artsen eisen goede hulp aan jonge vluchtelingen Griekenland

Kinder- en jeugdartsen in ons land roepen het kabinet opnieuw op om te regelen dat de omstandigheden van alle minderjarigen in de Griekse vluchtelingenkampen zo snel mogelijk worden verbeterd. Ze waarschuwen voor de langdurige schadelijke gevolgen die deze kinderen volgens hen ondervinden door te lang te moeten leven in erbarmelijke omstandigheden en onveiligheid.

“Recente gebeurtenissen waaronder de Covid-19-besmettingen, de daaropvolgende maatregelen in de kampen en de grootschalige brand in kamp Moria maken duidelijk dat de omstandigheden alleen maar zijn verslechterd”, zegt kinderarts Wilma van Veen-Rolink mede namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de vereniging van jeugdartsen (AJN), de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) en de Expertisegroep Global Child Health.

Als medische hulpverleners en inwoners van een EU-lidstaat voelen de kinder- en jeugdartsen zich “medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid in Griekenland.” Ze willen dat er minimaal deugdelijk onderdak en geschikte kleding komen, voldoende voeding en hygiĆ«ne, schoon drinkwater, onderwijs en speelmogelijkheden.