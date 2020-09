Genee en Derksen beginnen herstart Veronica Inside zonder ruzie

Wilfred Genee en Johan Derksen zijn vrijdagavond zonder ruzie aan de herstart van het tv-programma Veronica Inside begonnen. Derksen vindt wel dat Genee “als presentator het format heeft verkracht”, maar zegt geen bonje met hem te hebben.

Derksen zegt vooral boos te zijn over de ‘cancel-hype’ die nu in de wereld rondgaat. “Als je iets zegt op tv, krijg je meteen een etiket. Ik ben homofoob geweest, racist geweest, de gekste dingen.” Ook is hij er niet over te spreken dat presentator Arie Boomsma en filmregisseur Sunny Bergman adverteerders hebben benaderd om het programma niet meer te sponsoren.

Eigenlijk wilde Derksen niet meer aanschuiven aan tafel bij Veronica Inside, omdat hij vond dat ofwel Genee of hijzelf moest opstappen. Toch wist media-ondernemer en tv-producent John de Mol hem om te praten. “Ik heb er alles aan gedaan om weg te gaan. Ik heb voorgesteld om met Hélène Hendriks door te gaan, maar dat was absoluut niet bespreekbaar”, aldus Derksen. “Hij wilde het zelfs helemaal alleen gaan doen”, gierde de laatste van het drietal, René van der Gijp, het in de uitzending uit.

De twee hebben besloten de ruzie niet op televisie verder uit te vechten. “Ik heb niks tegen jou. We hebben jaren goed samengewerkt.”