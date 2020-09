Door een steekpartij in een woning aan de Groenezoom in Rotterdam is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Er zijn vier mensen aangehouden, twee mannen en twee vrouwen.

Volgens een politiewoordvoerster bevonden de gearresteerden zich in de woning en wordt hun rol bij het steekincident onderzocht.