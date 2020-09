Kaag over Moria-deal: tevreden is niet het goede woord

Minister Sigrid Kaag is opgelucht dat er honderd vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland kunnen komen, maar tevreden is ze niet. “Als je over mensenlevens praat, mensen in zulke erbarmelijke omstandigheden, dan kan je niet over tevredenheid spreken”, zei ze vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. “Tevreden is niet het goede woord.”

Vanwege de verwoestende brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria werd de druk op het kabinet deze week steeds groter om iets te doen. Het beleid was de afgelopen jaren geen mensen van de eilanden te halen.

Het compromis dat donderdag werd bereikt: vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen, en nog eens vijftig mensen uit kwetsbare gezinnen met minderjarige kinderen mogen komen. Die honderd mensen gaan volgend jaar af van het quotum van vijfhonderd vluchtelingen, dat Nederland overneemt via de Verenigde Naties.

Maar Kaag staat niet te juichen. “Verdient het de schoonheidsprijs? Absoluut niet, als je kijkt naar het aantal mensen dat hulp nodig heeft.”