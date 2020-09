Teststraat Schiphol dicht vanwege schaarste testcapaciteit

De coronateststraat op Schiphol is vanaf zaterdag dicht. Volgens Schiphol heeft het kabinet besloten tot de tijdelijke sluiting om de schaarse testcapaciteit nu in te zetten op de plekken waar dat het meest nodig is.

“Wel hoopt Schiphol dat er op korte termijn meer testcapaciteit beschikbaar komt. Die draagt bij aan het perspectief voor reizigers. Idealiter wordt getest voorafgaand aan de reis vanuit risicogebieden,” zo meldt de luchthaven vrijdagavond.

“Daarmee kan de noodzaak tot reisverboden en quarantainemaatregelen worden verlaagd. In afwachting van zo’n internationaal georganiseerde aanpak kan testen bij aankomst een alternatief zijn als er voldoende testcapaciteit is.”

Toen de teststraat op 13 augustus openging, konden er zo’n vierhonderd mensen per dag worden getest. Onlangs werd al duidelijk dat door het capaciteitsprobleem op sommige plaatsen de teststraat op Schiphol niet kon doorgroeien of de openingstijden zou kunnen verruimen. De huidige openingstijden zijn van 06.00 uur tot 18.00 uur, iets waar in de Tweede Kamer veel kritiek op is omdat ook buiten die tijden vliegtuigen landen op de luchthaven.

Het kabinet gebruikte de teststraat op Schiphol onder meer als proef met het testen van mensen die geen klachten hebben. Minister Hugo de Jonge heeft vrijdagavond aan de Tweede Kamer laten weten dat deze proef “komend weekend wordt afgerond”. De gegevens die door het testen zijn verzameld, worden geĆ«valueerd. Op basis daarvan zal het kabinet kijken of en hoe het verder gaat met het testen van inkomende reizigers op luchthavens.