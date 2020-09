Thuiswerken waarschijnlijk geen tijdelijk fenomeen: hoe komen we van onze auto’s af?

Wat willen we met onze auto nu dat we die veel minder gebruiken? Ongeveer 40 tot 60 procent van de mensen verwacht ook na de coronacrisis vaker thuis te werken, zo blijkt uit de publicatie ‘Thuiswerken en de coronacrisis‘ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Dat we dan veel minder reistijd hebben is natuurlijk erg fijn, maar wat doen we met onze auto?

Auto versus OV

Voor veel Nederlanders speelde de vraag al langer: wil ik nog wel een eigen auto? Volgens het jaarlijkse dashboard ‘Autodelen’ van CROW-KpVV kwamen er vorig jaar 10.000 nieuwe deelauto’s bij, waardoor het totaal aantal deelauto’s in Nederland in 2019 uitkwam op 51.149. Ook het openbaar vervoer zag dat jaar het aantal reizigers toenemen. De NS kreeg er 200.000 dagelijks terugkerende klanten bij. Op dit moment zien die cijfers er dankzij Corona natuurlijk anders uit, maar het is duidelijk dat de eigen auto onder normale omstandigheden steeds minder populair wordt.

Traditioneel inruilen

Als we dan ook nog eens massaal thuis blijven werken, zal de auto voor velen van ons dus vrij overbodig worden. Maar hoe komen we er dan het beste vanaf? We kennen natuurlijk allemaal het principe van inruilen bij de dealer: je zoekt een nieuwe auto uit, laat de oude achter en rekent het verschil in waarde af. Weinig gedoe, geen relaties met vrienden of familie die onder hoogspanning komen te staan dankzij mankementen die pas later boven water komen.

Digitale platforms

Maar die vlieger gaat in dit geval meestal niet op: de kans is groot dat je daar niet zomaar terecht kan als je niet van plan bent een nieuwe auto mee te nemen. In dat geval kan je inmiddels gelukkig op allerlei digitale platforms terecht waar je in een enorme vijver van dealers kan vissen die wel bereid zijn om auto’s van particulieren over te nemen – ook als er niets ingeruild wordt. Zelfs als je geen fan bent van online contact leggen, of wel een dealer in de buurt hebt die een bod op je auto wil doen, is dat prettig. Gezien de zeer uiteenlopende bedragen die dealers bieden voor je auto, is het altijd verstandig online wat vergelijkend warenonderzoek te doen.

Prijsverschillen

Om een indruk te geven: bij een vraagprijs van 9000 euro biedt een dealer online vaak ongeveer 8250 euro. Bij de dealer om de hoek zakt dat bedrag al snel naar 7500 euro, terwijl je op een verkoopsite voor particulieren 8750 euro vangt. Dat online verschil van 500 euro tussen particulier en dealer is natuurlijk niet gek: een dealer moet er ook iets aan verdienen, maar een verschil van 1250 euro is wel heel erg veel geld.

Eigen verkoopkanalen

Veel Nederlanders doen dan ook een poging de auto zelf te verkopen, getuige de vele verkoopkanalen die zich op deze groep richten. Ook dat is niet vreemd. Als je het niet erg vindt om het werk van de dealer over te nemen kan je daar een leuk bedrag aan overhouden. Zorg dan wel dat je goed op de hoogte bent van alle regelgeving rondom koop- en verkoop, en hou er rekening mee dat je er wat meer tijd in moet stoppen: uit de verschillende onderzoeken naar auto-shopgedrag blijkt steeds weer dat de autokoper zich op die particuliere websites wel laat informeren, maar daarna vaak naar een bekende, betrouwbare partij gaat.