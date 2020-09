Aantal egels neemt af door ziekte en droogte

De egelpopulatie in Nederland wordt steeds kleiner. De Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep maken zich zorgen over de gevolgen van de droogte en van een ziekte, die dit jaar onder egels is uitgebroken. Ze hopen zoveel mogelijk waarnemingen van egels binnen te krijgen tijdens het speciale Egelweekend, dat zaterdag en zondag wordt gehouden.

Sinds begin van dit jaar worden steeds meer egels gevonden met een huidafwijking. Het Dutch Wildlife Health Centre, onderdeel van de Universiteit Utrecht, heeft tot half augustus 25 dieren onderzocht, maar nog geen eenduidige verklaring kunnen vinden. De meeste egels hadden ook longontsteking. Sommige egels droegen een bacterie bij zich.

Uit testen bij onder andere het RIVM is wel gebleken dat de zieke egels geen coronavirus bij zich hebben. Ook de dierenziektes apenpokken, orf, tularemie en mond- en klauwzeer zijn uitgesloten. De egels zijn ook niet besmet met de biologische bacterie die tegenwoordig veel wordt gebruikt om de eikenprocessierups en de buxusmot te bestrijden. Het onderzoek gaat nog verder.

De droogte heeft voor problemen bij de voortplanting van egels gezorgd, denkt de Zoogdiervereniging. Egels komen onder andere voor in Noord-Brabant en daar is het al drie zomers extreem droog.

Tijdens het Egelweekend zijn alle waarnemingen van levende of dode egels uit 2020 welkom. Ook egels die al eerder dan komend weekeinde zijn gezien mogen gemeld worden, als dat nog niet is gebeurd. De organisaties zijn vooral benieuwd naar egels die in particuliere tuinen worden gezien.