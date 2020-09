Grootste Barbie-tentoonstelling van Nederland te zien in Almelo

Niet eerder waren er in Nederland zoveel Barbiepoppen bij elkaar te vinden als in het Stadsmuseum Almelo. Vanaf zaterdag is daar de grootste Barbie-tentoonstelling in Nederland te zien. De geëxposeerde poppen zijn van de grootste Barbie-verzamelaar ter wereld, Bettina Dorfmann. Ze bracht er zo’n 18.000 samen.

In de expositie ‘Barbie: van casual tot glamour’ vormen de diverse modelijnen van de fashionista het middelpunt. Van ondergoed tot strandkleding, van sport-outfits tot bruidsmode, maar ook designerstukken van Dior, Versace en Givenchy komen aan bod. Ook zijn beroemde film- en popsterren zoals Marilyn Monroe, Liz Taylor en Shakira te zien als speciale uitvoering van Barbie. In de tentoonstelling zijn daarnaast haar familie en vrienden Ken, Allan, Midge en Skipper van de partij.

Het Stadsmuseum Almelo schenkt ook aandacht aan de maatschappelijke ontwikkeling en emancipatie die Barbie de laatste decennia heeft doorgemaakt. Zo is Barbie te zien als archeoloog, astronaut, arts, autocoureur en als eerste vrouwelijke president van Amerika. Naast skiën en ballet doet Barbie aan honkbal en voetbal. Ook zijn er poppen met verschillende lichaamsvormen, huidskleuren en diverse haarstijlen, die Barbie-maker Mattel in 2016 introduceerde.

De tentoonstelling is tot 31 januari 2021 te zien.