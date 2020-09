Margreet Dolman en Gremdaat doen kerstshow dit jaar digitaal

Paul Haenen en zijn alter ego’s Margreet Dolman en Dominee Gremdaat gaan dit jaar gewoon hun traditionele eindejaarsvoorstelling spelen. Maar de show, die al 27 jaar uitverkochte zalen trekt, zal dit jaar voor het eerst niet live te bezoeken zijn maar gestreamd worden. Haenen heeft hiertoe moeten besluiten vanwege de coronacrisis.

De voorstelling heeft ook een alternatieve titel gekregen: Margreet Dolman brengt warmte in de donkerste dagen van deze eeuw. Haenen speelt de show in december zes keer in zijn eigen theater Betty Asfalt Complex in Amsterdam. Bezoekers kunnen de voorstelling online terugkijken; zij kopen een link waar de stream te zien is.

De kaartverkoop is van start gegaan. De eerste show is op vrijdag 11 december, de laatste op zaterdag 2 januari.

De eindejaarsvoorstelling is voor veel bezoekers een traditie. Haenen is ooit met de kerstshow begonnen omdat hij zelf een hekel heeft aan kerst en december en een alternatieve invulling wil bieden voor iedereen die zich in dat gevoel herkent.

De cabaretier speelt in oktober en november door het hele land ook zijn voorstelling Haenen brengt vreugde.