‘Nieuwe maatregelen als toename coronagevallen blijft duren’

Als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen, zijn nieuwe maatregelen nodig, waarschuwt Jaap van Dissel directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in het AD. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg vrijdag met 1270. Dat komt neer op 7,3 positief geteste mensen op elke 100.000 inwoners. Voor het eerst sinds 17 april komt het aantal besmettingen boven de zogenoemde signaalwaarde uit.

Van Dissel: “We willen het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden, dan moet je dus wel zorgen dat het niet uit de hand loopt. Er zijn diverse clusters rond studenten: zij beginnen weer met hun studiejaar, bouwen veel contacten op. Maar dat kan nu even niet. Studentensociëteiten en horeca moeten ’s avonds laat dicht, het aantal sociale contacten moet beperkt worden, zulke maatregelen hebben dan effect.”

Aan een landelijke lockdown denkt Van Dissel niet: “waarom zou Drenthe moeten meedoen met een maatregel die nodig is in de Randstad? Dat wil je voorkomen. In het voorjaar moesten we met een mokerslag de medische crisis bestrijden, dat is nu anders. We kunnen voor 90 procent van de mensen bron- en contactonderzoek doen, ziekenhuizen zien een stabiel beeld met een beperkt aantal opnames, we testen meer.”

Van Dissel noemt het niet naleven van de corona-adviezen rond hygiëne, afstand houden en thuis blijven bij klachten als mogelijke oorzaken van de snelle stijging: “Uit ons gedragsonderzoek blijkt dat negen op de tien mensen met klachten nog naar buiten gaat. Dat is gewoon riskant.”