De grote brand die zondagochtend vroeg uitbrak in het centrum van de Noord-Hollandse stad Enkhuizen is onder controle. Rond 07.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Het nablussen gaat nog wel enkele uren duren, verwacht de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Niemand raakte gewond.

De brand was in een pand aan de Westerstraat. Bewoners van omliggende panden worden tijdelijk opgevangen in een horecagelegenheid in Enkhuizen.