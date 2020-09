Volgend weekend weer spinnen tellen in huis en tuin

Komend weekend is er weer de nationale spinnentelling, meldt de site Naturetoday. Iedereen kan in huis en tuin spinnen tellen en die melden. Het zou goed kunnen dat de kruisspin op nummer 1 belandt, want dat was de afgelopen zes jaren ook al zo.

De meldingen kunnen aan de hand van een spinnenzoekkaart worden gedaan op tuintelling.nl. Vorig jaar deden 187 mensen dat, die gemiddeld er 22 telden. De jaren daarvoor waren er meer spinnen per teller. Mogelijk kwam dat door het droge weer waardoor er meer zijn doodgegaan in de zomer, of waren ze minder groot zodat ze minder goed opvielen.

De telling is een onderdeel van de Jaarrond Tuintelling, een project van zeven natuurorganisaties. Die willen zo de slechtst onderzochte natuurgebieden (zoals tuinen) zo goed mogelijk in kaart krijgen door mensen het hele jaar door van alles te laten tellen.