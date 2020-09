Wie is de mol? weer bovenaan de kijkcijferlijst

Gemiddeld bijna 2,6 miljoen mensen hebben zaterdagavond gekeken naar de tweede aflevering van 20 jaar Wie is de mol? De spelshow was daarmee het best bekeken programma van de avond, gevolgd door het NOS Journaal van 20 uur (gemiddeld 1,7 miljoen kijkers).

Te zien was hoe oud-deelnemers weer op zoek gingen naar de saboteur. De deelnemers waren Tygo Gernandt, Nadja Hüpscher, Ron Boszhard, Jeroen Kijk in de Vegte, Nikkie de Jager, Peggy Vrijens, Ellie Lust, Patrick Martens en Horace Cohen. Tina de Bruin viel in de eerste aflevering af en zaterdag moest Nadja Hüpscher naar huis.

Het extra seizoen is ter ere van het 20-jarig bestaan van het programma, dat elk seizoen miljoenen kijkers trekt.