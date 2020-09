“Zonder verleden verliezen we een stukje van onszelf. Ons verleden is bepalend voor wie we nu zijn.” Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) gezegd in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het herinneringscentrum is vanaf zondag aangesloten bij de historische Canon van Nederland.

Van Engelshoven wees in haar toespraak op de rol die kamp Westerbork na de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld: vanaf 1951 werden er ruim 3000 uit IndonesiĆ« vertrokken Molukkers ondergebracht, die daar jarenlang moesten afwachten hoe de Nederlandse regering met hen om zou gaan. “Duizenden Molukkers waren hier benauwd over hun toekomst”, aldus Van Engelshoven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog herbergde het kamp ruim 100.000 Joden, Roma, Sinti en verzetsstrijders, die bijna allemaal op transport naar concentratiekamp Auschwitz werden gezet. Het was zondag precies 76 jaar geleden dat het laatste transport vanuit Westerbork vertrok. “Toetreding tot het canon-netwerk benadrukt het belang van dit pijnlijke en complexe hoofdstuk in het verhaal van Nederland”, zei de minister.

De Canon van Nederland omvat vijftig vensters die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. Bij elk venster zijn musea en locaties aangesloten om het onderwerp verder uit te diepen. Herinneringscentrum Kamp Westerbork hoort bij de vensters Anne Frank en Tweede Wereldoorlog.