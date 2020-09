Burgemeesters kritisch over voorkeurspositie onderwijsland

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn kritisch op de voorkeurspositie die leerkrachten krijgen bij het testen op corona. “Wij zijn hier niet principieel op tegen, maar waarom krijgt de politie- of de vuilnisman geen voorrang en de onderwijzer wel? Lesgeven kan wel via een iPad en vuilnis ophalen niet”, stelt voorzitter Hubert Bruls maandag.

De voorkeur voor de een, is volgens hem een nadeel voor een ander. “Het onderwijsland is nogal een grote groep die een fors beslag legt op de testcapaciteit. Mensen melden zich ook nog eens en masse.”

De 25 burgemeesters van de Veiligheidsregio’s vinden dat je op grond van objectieve criteria de verschillende beroepen met elkaar moet vergelijken. Er bestaan volgens hen namelijk veel meer beroepsgroepen die voor de samenleving cruciaal zijn zoals “het waterschap of de energiemaatschappijen”.