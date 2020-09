Peiling EenVandaag: Hoekstra en Rutte populairste ministers

Van alle ministers in het kabinet Rutte III krijgt Wopke Hoekstra van Financiën het meeste vertrouwen van Nederlanders. Premier Mark Rutte eindigt dit jaar als tweede in een peiling van EenVandaag. Het programma hield een enquête onder ruim 20.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel.

Zeven op de tien deelnemers (69 procent) hebben vertrouwen in Hoekstra. Veel mensen omschrijven hem als ‘kundig’. Ook vinden ze dat hij taaie kost duidelijk kan overbrengen, al wordt hij ook omschreven als ‘degelijk’ en ‘saai’, aldus EenVandaag.

De helft (53 procent) van de ondervraagden heeft vertrouwen in Rutte. Eerder werd hij door veel mensen vooral gezien als iemand die opkwam voor de belangen van VVD-kiezers. De grootste groep, 47 procent, vindt Rutte nu vooral een premier voor alle Nederlanders, vier op de tien (42 procent) vinden nog dat hij vooral een VVD-leider is.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees viel vorig jaar nog buiten de top 10, maar eindigt dit jaar als derde. Bijna de helft, 48 procent, heeft vertrouwen in hem. Hij wordt gezien als hét gezicht van de steunpakketten. Ook wordt hij vaak omschreven als ‘harde werker’, vooral in relatie tot het Pensioenakkoord.

Het onderzoek over het kabinet is gehouden van 9 tot en met 11 september 2020.

Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat in de ranglijst van EenVandaag op de 8e plek. Hij schond op zijn eigen bruiloft coronaregels. In hem heeft, na het debat over zijn bruiloft, 37 procent vertrouwen. Uit een onderzoek van I&O Research kwam zaterdag naar voren dat dat schenden van die coronaregels Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vertrouwen heeft gekost. Volgens die enquête in de aanloop naar Prinsjesdag lag zijn waarderingscijfer als lid van het kabinet steeds rond de 6, maar daalde dat na zijn bruiloft naar 5,2. In die peiling, onder ruim 2000 mensen, was hij de laagst gewaardeerde minister. De helft van die groep ondervraagden (52 procent) zei hem hem niet langer “geloofwaardig als minister van Justitie” te vinden, concludeerde I&O Research.