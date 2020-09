Tbs dader dubbele moord Baarn opnieuw verlengd

De rechtbank in Utrecht heeft de tbs van Paul de R., veroordeeld voor een geruchtmakende dubbele moord in 1999 in Baarn, met twee jaar verlengd. Volgens de kliniek waar de inmiddels 76-jarige De R. verblijft, kampt hij nog steeds met meerdere stoornissen en is het gevaar voor herhaling groot, aldus de rechtbank maandag.

Slachtoffers in de zaak waren het echtpaar Hans en Ria Muller. De R. was een huisvriend van het paar. Toen de Mullers in 1999 verdwenen, hield De R. vol dat zij naar het buitenland waren vertrokken. Hij had zijn intrek genomen in hun huis. Onderzoek van misdaadjournalist Peter R. de Vries bracht de zaak na een paar jaar in een stroomversnelling. De R. werd in 2004 gearresteerd en vervolgens veroordeeld tot levenslang. In hoger beroep zette het hof die straf om in zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Bij het hof heeft De R. toegegeven dat hij Hans Muller heeft gewurgd. Van de dood van de vrouw zei hij niets te weten.

De lichamen van het echtpaar werden gevonden in een geïmproviseerd graf op de Baarnse kinderboerderij die De R. beheerde.

De R. is ook verdachte geweest in het onderzoek naar de verdwijning in 1970 van de vermogende Haarlemse weduwe Tina Akersloot. Ook hier trok De R. in het huis van de verdwenen persoon. Hij heeft altijd ontkend iets met de verdwijning van Akersloot te maken te hebben.