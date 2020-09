Vissers hebben zaterdag een dode man gevonden in een kanaal bij de Oostvaardersplassen in Flevoland. Hoe hij is overleden, is niet duidelijk. Volgens de politie lag het slachtoffer twee a drie dagen in het kanaal (de Lage Vaart).

De politie is op zoek naar mensen die vorige week mogelijk iets opvallends hebben gezien in de omgeving. Het slachtoffer is naar schatting tussen de 25 en 35 jaar oud.