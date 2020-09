Weer twee verdachten van rellen in Utrecht melden zich

Opnieuw hebben zich twee verdachten van de rellen in Utrecht van vorige maand bij de politie gemeld. Ze deden dat nadat ze herkenbaar in beeld waren gebracht in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.

De beelden waren vorige week woensdag te zien. Een dag later meldde de eerste verdachte zich, een 17-jarige jongen die was gefilmd terwijl hij op een kruispunt met een verkeersbord gooide. Over de laatste twee verdachten heeft de politie nog geen details gedeeld.

In totaal kwamen tijdens de uitzending acht mensen herkenbaar in beeld die deelnamen aan onlusten op 14 augustus. De vooral jonge relschoppers zochten onder meer de confrontatie met de politie. Een duidelijke aanleiding, anders dan verveling, was er niet.

De politie heeft eerder al laten weten dat de beelden dinsdag opnieuw op televisie worden vertoond, maar dan landelijk bij Opsporing Verzocht. “De verdachten kunnen dit voorkomen door zich voor die tijd zelf te melden bij de politie.”