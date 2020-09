Alternatieve troonrede FNV: hoger minimumloon en vaste banen

Een hoger minimumloon, vaste banen, gratis studeren en zorg, een AOW-leeftijd van 65 jaar, lagere huren en meer woningen. Dat zijn concrete punten in de alternatieve troonrede van vakbond FNV. Deze troonrede wordt dit jaar voorgelezen door schoonmaakster en ‘president van het schoonmaakparlement’ Khadijja Tahiri. De locatie van de manifestatie is op het Plein in Den Haag.

Volgens de bond werd tijdens de coronacrisis eens te meer duidelijk wie de maatschappij draaiende houden, namelijk schoonmakers, zorgwerkers, postbodes en vakkenvullers. Het minimumloon moet per direct worden verhoogd naar minstens 14 euro bruto. “Hiermee geven we daadwerkelijk waarde aan waardering en gaan 2,2 miljoen werkenden erop vooruit. De koppeling met de uitkeringen zal worden behouden. Zodat ook minima en ouderen fatsoenlijk rond kunnen komen. We bannen armoede uit en mensen gaan leven in plaats van overleven. Een vast contract wordt de norm, zodat werkers weer zekerheid ervaren en niet langer als wegwerpartikel worden gezien. De AOW-leeftijd wordt weer 65 jaar zodat je als werker veilig je pensioen kunt halen.”

Verder moet volgens FNV de zorg gratis en voor iedereen toegankelijk worden. De huren gaan omlaag en er komen meer huizen. Studeren wordt gratis en dus toegankelijk voor mensen met een lager inkomen. Zo wordt geïnvesteerd in de kenniseconomie, stelt de bond. Daarnaast moet over tien jaar het overgrote deel van de energie uit duurzame bronnen komen.

FNV vindt verder dat minstens duizend mensen uit het Griekse vluchtelingenkamp Moria moeten worden opgenomen, want “vluchtelingen beschouwen wij vanaf heden als mensen”. Racisme, discriminatie en ongelijkheid moeten worden bestreden en de politiek zal voor minstens de helft uit vrouwen bestaan om zo een gelijke afspiegeling van de maatschappij te vormen, aldus de toespraak.

“En het kabinet geeft een winstwaarschuwing, vanaf nu zal winst eerlijk fiscaal worden belast. Iedereen zal een eerlijk deel betalen. Met iedereen, bedoelt de regering ook iedereen, dus ook Marcel Boekhoorn, John de Mol en Máxima, de koningin.”

De rechtbank in Den Haag wees maandag in een spoedprocedure nog een verzoek van FNV af om op Prinsjesdag nabij de Grote Kerk in de Hofstad de alternatieve troonrede uit te mogen spreken. De gemeente Den Haag had het Plein aangewezen voor deze actie van FNV. Maar deze locatie lag volgens de vakbond te ver van de Grote Kerk, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. FNV legde zich neer bij de uitspraak van de rechter. Er zijn maximaal dertig demonstranten aanwezig.