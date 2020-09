Dijkhoff: perspectief en optimisme in troonrede

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt dat de troonrede getuigt van “perspectief en optimisme”. Dijkhoff schaart zich achter de boodschap dat Nederland zich “schrap moet zetten” voor de gevolgen van de coronacrisis, maar dat het land er uiteindelijk sterker uitkomt.

Ook vindt hij het “logisch en goed” dat de koning stilstond bij de “ellende” van de coronacrisis. “Je zou het haast vergeten op een zonnige dag als deze, maar corona domineert nog alles”, zegt Dijkhoff. Hij vreest dat we de volle omvang van de economische crisis nog niet zien.

De komende tijd moet het kabinet vooral investeren om de crisis te boven te komen vindt Dijkhoff, maar er komt een moment dat de overheidsfinanciën weer op orde moeten komen. Nu worden er grote bedragen geleend om coronasteun te financieren. Dijkhoff denkt dat Nederland deze lening kan terugbetalen als de economie weer groeit. Wel moet het kabinet voorzichtig blijven met uitgaven in de komende jaren, vindt de VVD’er.

Daarnaast zegt Dijkhoff dat hij zich meer is gaan verdiepen in racisme en dat hij het goed vindt dat daar nu breder over wordt gesproken in de maatschappij. De koning noemde racisme “een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtstaat” tijdens de troonrede. Door veel te praten over onder meer Zwarte Piet is Dijkhoff tot het inzicht gekomen dat de figuur soms gebruikt wordt om “andere mensen het leven zuur te maken”. “Laten we het leuk houden voor de kinderen”, besluit hij.