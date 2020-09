Erasmusbrug ook weer open voor auto’s

Automobilisten kunnen weer gebruikmaken van de Erasmusbrug in Rotterdam. Dinsdagochtend is de brug in beide richtingen vrijgegeven, nadat maandag een groot stalen frame van de bovenleiding van de tram naar beneden kwam toen een kabel van het contragewicht brak.

Maandagavond werd de brug al opengesteld voor fietsers en voetgangers. Alleen tram 23 en 25 kunnen de brug nu nog niet over, meldt de gemeente Rotterdam.

De hele constructie kwam op de weg terecht toen de brug openstond en weer dichtging. Niemand raakte gewond.