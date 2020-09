‘Gekwetste’ Klaas Otto ontkent beïnvloeden getuigen

No Surrender-oprichter Klaas Otto en zijn vriendin Nancy B. hebben dinsdag bij de rechtbank in Breda vol emotie verklaard dat ze zich niet hebben beziggehouden met het beïnvloeden van getuigen.

“Ik heb geen reden om getuigen te beïnvloeden’’, zei Otto als antwoord op de aantijgingen. “Ik zou mijn vriendin daar ook nooit voor gebruiken. Wij zijn erg gekwetst door deze beschuldiging.’’ Otto verontschuldigde zich tegenover de rechter voor een emotionele uitbarsting, waarin hij de officier van justitie ‘clown’ noemde. “Mijn verstand laat zich af en toe strikken door mijn emotie.’’ De officier dreigde kort met het aanhouden van Otto vanwege belediging.

Otto zou in 2016 vanuit de gevangenis briefjes met opdrachten hebben gegeven aan één van zijn advocaten, Jan Piet van R. In de briefjes zou opdracht worden gegeven om, al dan niet tegen betaling, verklaringen in te trekken of aan te passen, ten gunste van Otto. Van R. zou de briefjes aan B. hebben gegeven die ze weer verspreidde.

Otto zat in die tijd vast op verdenking van afpersing en witwassen, waarvoor hij in 2018 zes jaar cel kreeg.